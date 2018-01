Balança tem saldo de US$ 1 bi na 1ª semana de outubro A balança comercial do Pais alcançou superávit de US$ 1,075 bilhão na primeira semana de outubro, resultado de exportações no valor de U$ 2,826 bilhões e importações de US$ 1,751 bilhão, segundo informou esta manhã o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) . Com isso, o saldo comercial acumulado desde janeiro já soma US$ 33,746 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 89,546 bilhões e importações de US$ 55,8 bilhões. Na primeira semana de outubro, a média diária das exportações foi de US$ 565,2 bilhões e a das importações, de US$ 350,2 milhões. O detalhamento do resultado da balança será divulgado, hoje, às 15 horas, pelo MDIC.