Balança tem saldo de US$ 343 milhões na 4ª semana de julho O saldo da balança comercial na quarta semana de julho foi de US$ 343 milhões, o menor do mês, resultado de US$ 2,001 bilhões em exportações (média diária de US$ 400,2 milhões) e de US$ 1,658 bilhão em importações (média diária de US$ 331,6 milhões). O saldo acumulado no mês passa para US$ 3,041 bilhões e no ano, para US$ 22,712 bilhões. Desempenho da balança comercial em julho Exportações (US$ milhões) Importações (US$ milhões) Saldo (US$ milhões) 1ª semana 649 269 380 2ª semana 2.680 1.347 1.333 3ª semana 2.426 1.441 985 4ª semana 2.001 1.658 343