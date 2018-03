Balança tem saldo de US$ 415 mi na 1ª semana do mês

Pelo critério da média diária, o valor exportado na primeira semana de outubro ainda é 15,2% inferior à média verificada no mesmo mês do ano passado (US$ 841,5 milhões) e 8,1% superior ao desempenho médio de setembro deste ano (US$ 660,2 milhões). A média diária importada nos primeiros dias de outubro ficou 35,2% inferior à média registrada em outubro de 2008 (US$ 781 milhões) e 15,2% menor que a média de setembro (US$ 596,9 milhões).

A balança comercial brasileira acumula no período de janeiro até a primeira semana de outubro de 2009 um superávit de US$ 21,690 bilhões. Em valores, o saldo é 9,5% superior ao registrado em igual período de 2008, quando totalizou US$ 19,815 bilhões. Apesar do maior saldo comercial no período, os dados divulgados hoje pelo MDIC mostram que a corrente de comércio (soma das exportações e importações) no ano atingiu US$ 204,730 bilhões, valor 28,7% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado (US$ 287,025 bilhões). O número reflete a queda no comércio mundial ocasionada pela crise financeira internacional.

No período, as exportações acumuladas somam US$ 113,210 bilhões, com média diária de US$ 599 milhões, o que representa uma queda de 25% em relação à média verificada no mesmo período do ano passado (US$ 799,1 milhões). As importações somam US$ 91,520 bilhões, com média diária de US$ 484,2 milhões, queda de 30,4% em relação ao desempenho médio verificado em igual período de 2008 (US$ 695,9 milhões).