Balança tem saldo de US$ 449 milhões na 2ª semana do mês A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 449 milhões na segunda semana de fevereiro, resultado de exportações de US$ 1,161 bilhão (média diária de US$ 387 milhões) e importações de US$ 712 milhões (média diária de US$ 237,3 milhões). No acumulado do mês, o saldo comercial é favorável em US$ 1,049 bilhão, com exportações de US$ 2,981 bilhões (média diária de US$ 425,9 milhões) e importações de US$ 1,932 bilhão (média diária de US$ 276 milhões). O mês de fevereiro teve, até agora, somente sete dias úteis. No acumulado do ano, a balança comercial é superavitária em US$ 3,232 bilhões. As exportações do ano estão em US$ 10,425 bilhões (média diária de US$ 372,3 milhões) As importações somam US$ 7,193 bilhões (média diária de US$ 256,9 milhões).