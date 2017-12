Balança tem saldo de US$ 527 milhões na 1ª semana do mês O saldo da balança comercial na primeira semana de setembro (dias 1 a 4) foi de US$ 527 milhões, resultado de US$ 1,066 bilhão em exportações (média diária de 533 milhões) e de US$ 539 milhões em importações (US$ 269,5 milhões). No ano, o saldo acumulado da balança passa para US$ 28,875 bilhões. Em comparação com o ano passado, as exportações de janeiro a setembro de 2005 cresceram 23% e as importações, 20,6%.