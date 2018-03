Balança tem saldo de US$ 537 mi na 3ª semana do mês

No mês, a balança acumula um superávit de US$ 1,313 bilhão. As exportações somam no mês US$ 7,736 bilhões, com média diária de US$ 703,3 bilhões, o que significa uma queda de 16,4% ante a média verificada em outubro de 2008 (US$ 841,5 milhões) e um crescimento de 6,5% em relação à média de setembro deste ano (US$ 660,2 milhões).

As importações, no mês, alcançam US$ 6,423 bilhões, com média diária de US$ 583,9 milhões. Pelo critério da média diária, as importações estão 25,2% menores que em outubro do ano passado, quando a média importada foi de US$ 781 milhões, e 2,2% inferiores a setembro de 2009 (US$ 596,9 milhões).