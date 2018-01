Balança tem saldo de US$ 683 mi, na 3ª semana de março O saldo da balança comercial na terceira semana de março foi de US$ 683 milhões, resultado de US$ 2,042 bilhões (média diária de US$ 408,4 milhões) em exportações e de US$ 1,360 bilhão (média diária de US$ 271,9 milhões) em importações. O saldo acumulado no mês já é de US$ 2,121 bilhões e no ano, US$ 7,091 bilhões. O saldo da balança foi inferior ao da semana passada (US$ 828 milhões), mas o quarto melhor resultado no ano. Em comparação ao mês anterior, a média diária das exportações registra uma queda de 3,6%. A média das importações no período também é menor: 4,4%. Mas na comparação do acumulado de janeiro a março de 2004 com 2005, a média diária das exportações teve um aumento de 28,7%. A média das importações cresceu no período 23%.