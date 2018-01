Balança tem saldo de US$ 985 milhões na 3ª semana de julho A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 985 milhões na terceira semana de julho ( 11 a 17), segundo dados divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações somaram US$ 2,426 bilhões, com média diária de US$ 485,2 milhões, e as importações totalizaram US$ 1,441 bilhão, com média diária de US$ 288,2 milhões. O saldo comercial acumulado no mês atingiu US$ 2,698 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 5,755 bilhões e importações de US$ 3,057 bilhões. A média diária das exportações em julho é de US$ 523,2 milhões, 28% maior que a média diária registrada em julho de 2004, de US$ 408,7 milhões. Já a média diária das importações é de US$ 277,9 milhões, 10,6% superior à média diária de julho de 2004, quando atingiu US$ 251,2 milhões. No ano, o superávit comercial totaliza US$ 22,369 bilhões. As exportações acumulam o valor de US$ 59,433 bilhões e as importações, de US$ 37,064 bilhões. O resultado completo da balança comercial na terceira semana de julho será divulgado às 15h.