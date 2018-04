Balança tem saldo positivo de US$ 14 mi na 2ª semana de abril O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior corrigiu por volta das 10h30 o saldo da balança comercial que tinha divulgado mais cedo pelo seu site, na Internet. O saldo da segunda semana de abril foi de US$ 14 milhões e não de US$ 7 milhões, como foi divulgado anteriormente. As exportações, na segunda semana foram de US$ 1,034 bilhão, e as importações de US$ 1,020 bilhão. Os saldos acumulados do mês (US$ 57 milhões) e no ano (US$ 1,085 bilhão), não foram alterados em relação à primeira divulgação.