Balança tem saldo positivo de US$ 611 milhões O saldo da balança comercial na segunda semana de outubro foi de US$ 611 milhões, resultado de exportações de US$ 1,780 bilhão e importações de US$ 1,169 bilhão, segundo informou o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A média exportada por dia nessa segunda semana foi de US$ 356 milhões e a média importada, de US$ 233,8 milhões. A média diária de exportações no mês, até agora, de US$ 351,5 milhões, é a maior do ano (e 24,9% superior à média de outubro de 2002). A média diária de importações no mês também é a mais elevada do ano, em US3 218,3 milhões (17,5% superior à média de outubro de 2002). A balança comercial acumula superávit de US$ 1,066 bilhão em outubro, até a segunda semana, com exportações de US$ 2,812 bilhões e importações de US$ 1,746 bilhão. No ano, o saldo da balança é superavitário em US$ 18,868 bilhões. As exportações alcançam US$ 55,602 bilhões e as importações, US$ 36,734 bilhões.