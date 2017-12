Balança tem saldo positivo de US$ 922 milhões na 4ª semana A balança comercial do País alcançou um superávit de US$ 922 milhões na quarta semana deste mês, resultado de exportações no valor de US$ 2,214 bilhões e importações de US$ 1,292 bilhão, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (NDIC). Com isso, o superávit comercial no mês acumula US$ 2,939 bilhões e, no ano, US$ 24,888 bilhões. Nos cinco dias úteis da quarta semana de setembro, a média diária das exportações somou US$ 442,8 milhões e a das importações, US$ 258,4 milhões. O saldo da semana foi o melhor até agora alcançado no mês: na primeira semana, alcançou US$ 551 milhões; na segunda, US$ 643 milhões e, na terceira, US$ 823 milhões. As exportações do País de janeiro até a quarta semana de setembro deste ano já somam US$ 68,807 bilhões e as importações, US$ 43,919 bilhões. Em igual período de 2003, o superávit acumulado no mesmo período foi de US$ 17,543 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 52,124 bilhões e importações de US$ 34,581 bilhões. Desempenho da balança comercial em setembro (US$ milhões) 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana Exportações 1.376 1.648 2.214 2.214 Importações 825 1.005 1.391 1.292 Média diária exportações 458,7 412,0 442,0 442,8 Média diária importações 275,0 251,3 278,2 258,4 Saldo semanal 551 643 823 922