Balança tem segundo melhor resultado, aos US$3,097 bilhões O saldo da balança comercial (exportações menos importações) em abril teve o segundo melhor superávit do ano, atingindo US$3,097 bilhões. O dado, divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, detalhou que o saldo só perdeu para os U$ 3,680 bilhões atingidos em março. Apesar da comparação positiva, tomando como base os US$ 3,870 bilhões acumulados no mesmo período do ano passado, houve retração de 19,97% nos ganhos. O montante foi resultado de US$ 9,804 bilhões em exportações, com uma média diária de US$ 544,7 milhões; e de US$6,707 bilhões em importações, com cerca de US$372,6 milhões ao dia. Com este resultado, o saldo da balança acumulado no ano passa para US$12,438 bilhões. DESEMPENHO DA BALANÇA COMERCIAL Período Exportações (US$ milhões) Importações (US$ milhões) Saldo (US$ milhões) Maio 9.818 6.368 3.450 Junho 10.206 6.181 4.025 Julho 11.062 6.057 5.005 Agosto 11.346 7.678 3.668 Setembro 10.634 6.307 4.327 Outubro 9.904 6.218 3.685 Novembro 10.790 6.700 4.090 Dezembro 10.896 6.551 4.345 Janeiro/2006 9.271 6.427 2.844 Fevereiro 8.750 5.928 2.822 Março 11.367 7.686 3.681 Abril 9.804 6.707 3.097 Ainda na comparação com abril de 2005, houve um crescimento de 18,4% nas vendas externas. As compras, por usa vez, cresceram 39,8%. Essa tendência também é identificada no acumulado do ano. De janeiro a abril, a média das exportações cresceu 16,5%, enquanto que a média das importações foi maior: 24,6%. No acumulado de 12 meses, as exportações tiveram um crescimento de 19% e as importações de 18,8%. Este texto foi atualizado às 17h26.