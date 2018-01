Balança tem superávit de US$ 1,004 bi na 3ª semana do mês A balança comercial do País obteve um superávit de US$ 1,004 bilhão na terceira semana de outubro, resultado de exportações no valor de US$ 2,476 bilhões e de importações de US$ 1,472 bilhão. Com isso, o superávit acumulado da balança em outubro soma US$ 2,726 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 7,421 bilhões e de importações de US$ 4,695 bilhões. No ano, o superávit acumulado já soma US$ 35,397 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 94,141 bilhões e de importações no valor de US$ 58,744 bilhões. Em igual período do ano passado, o superávit foi de US$ US$ 26,780 bilhões, resultado de exportações no valor de US$ 74,928 bilhões e de importações de US$ 48,148 bilhões. Nos cinco dias úteis da terceira semana de outubro, a média diária das exportações alcançou US$ 495,2 milhões ante US$ 565,2 milhões na primeira e US$ 529,8 milhões na segunda, enquanto a média das importações foi de US$ 294,4 milhões na terceira semana do mês ante US$ 350,2 milhões na primeira e US$ 368 milhões na segunda. No mês, a média diária das exportações é de US$ 530,1 milhões em 14 dias úteis, a melhor média do ano, superando a de US$ 526,8 milhões de julho. Também a média diária das importações das primeiras três semanas de outubro, com US$ 335,4 milhões, é, ate agora, a mais elevada do ano, superando a de US$ 333,7 milhões de agosto deste ano.