Balança tem superávit de US$ 1,075 bi na 4ª semana do mês O saldo da balança comercial na quarta semana de junho fechou com um superávit de US$ 1,075 bilhão. As exportações no período somaram US$ 2,411 bilhões (média diária de US$ 482,2 milhões) e as importações foram de US$ 1,336 bilhão (média diária de US$ 267,2 milhões). Com este resultado, o saldo acumulado no mês sobe para US$ 3,349 bilhões (US$ 8,502 bilhões em exportações e US$ 5,153 bilhões em importações)e o acumulado do ano passa para US$ 18,995 bilhões. O detalhamento desse resultado será divulgado às 15 horas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O superávit de US$ 1,075 bilhão na quarta semana de junho foi o segundo melhor resultado do ano, perdendo apenas para a segunda semana de abril, quando o saldo foi de US$ 1,100 bilhão. Em comparação com maio passado, a média diária das exportações cresceu 1%, enquanto que a média das importações diminuiu 5,6%. Já em comparação com junho do ano passado, a média das importações aumentou 6,3% e a das importações foi maior: 8,7%. No acumulado do ano, as exportações de janeiro a junho, até a quarta semana, cresceram 23,6%, enquanto que as importações registraram um crescimento menor: 19,8%.