Balança tem superávit de US$ 1,1 bi na 2ª prévia de abril O saldo da balança comercial na segunda semana de abril registrou um superávit de US$ 1,1 bilhão. As exportações no período somaram US$ 2,377 bilhões (média diária de US$ 475,4 milhões) e as importações foram de US$ 1,277 bilhão (média de US$ 255,4 milhões). No mês, o saldo acumulado é de US$ 1,393 bilhão e no ano, US$ 9,712 bilhões. O saldo foi o melhor resultado no ano. O segundo melhor foi o da terceira semana de fevereiro, quando o superávit chegou ae US$ 989 milhões. De janeiro até a segunda semana de abril, as exportações tiveram um crescimento de 27,6%, em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a abril de 2004, as exportações somavam US$ 21,478 bilhões, enquanto que em 2005, o acumulado é de 27,416 bilhões. As importações também cresceram no mesmo período: 19,9%. De janeiro a abril de 2004 as importações foram de US$ 14,768 bilhões. No mesmo período de 2005, o acumulado é de US$ 17,704 milhões.