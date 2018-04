Balança tem superávit de US$ 1,129 bilhão na 1ª semana do mês O saldo da balança comercial na primeira semana de outubro registrou superávit de US$ 1,129 bilhão, resultado 15,74% inferior ao superávit da última semana de setembro, mas 5,02% maior que o da primeira semana de outubro de 2005. As exportações no período somaram US$ 3,114 bilhões (média diária de US$ 622,8 milhões, e as importações foram de US$ 1,985 bilhão (média diária de US$ 397 milhões. A média das exportações, em relação à primeira semana de outubro do ano passado, aumentou 25,8%, enquanto que a média das importações registrou um crescimento maior: 27,5%. Já na comparação com o mês anterior, a média das exportações caiu 0,7% e a média das importações teve uma queda maior: 2,2%. O saldo acumulado no ano passou para US$ 35,131 bilhões, resultado 4,23% maior do que o acumulado de 2005, quando o saldo era de US$ 33,704 bilhões. Matéria alterada às 10h37 para acréscimo de informações