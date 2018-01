Balança tem superávit de US$ 1,264 bi em novembro A balança comercial fechou o mês de novembro com um superávit de US$ 1,264 bilhão, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com o resultado apurado no mês passado, o saldo da balança acumulado no ano atingiu um superávit de US$ 11,320 bilhões. No acumulado nos últimos 12 meses o saldo comercial brasileiro é de US$ 12,174 bilhões. Na última semana de novembro, a balança comercial registrou um superávit de US$ 194 milhões, com exportações somando US$ 1,209 bilhão - com média diária de US$ 241,8 milhões - e importações de US$ 1,015 bilhão, com média diária de US$ 203 milhões. Durante o mês de novembro, as exportações somaram US$ 5,127 bilhões, com uma média diária de US$ 256,4 milhões, e as importações totalizaram US$ 3,863 bilhões, com média diária de US$ 193,2 milhões. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, as exportações brasileiras cresceram 2,3% em relação ao volume exportado no mesmo período de 2001. No caso das importações, houve uma queda de 15,9% na comparação entre o importado de janeiro a novembro deste ano com o importado entre janeiro e novembro de 2001. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, disse, por telefone, que certamente a balança comercial brasileira atingirá o superávit de US$ 12 bilhões este ano. "Dezembro é um mês que normalmente o saldo comercial é menor, mas certamente teremos condições de fazer US$ 700 milhões no mês". Amaral está em Pequim, na China, para a assinatura de contrato entre a Embraer e uma empresa chinesa de aviação para a fabricação de jatos. A partir das 15 horas, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento apresentará o detalhamento do comportamento da balança comercial no penúltimo mês do ano.