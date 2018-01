Balança tem superávit de US$ 1,982 bilhão em fevereiro A balança comercial brasileira fechou o mês de fevereiro com um superávit de US$ 1,982 bilhão, o que fez com que o saldo acumulado no ano saltasse para US$ 3,570 bilhões. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações somaram no mês passado US$ 5,722 bilhões, com média diária de US$ 317,9 milhões. As importações, por sua vez, somaram US$ 3,740 bilhões, com média diária de US$ 207,8 milhões. Na quarta e última semana de fevereiro, a balança registrou um superávit de US$ 385 milhões, com exportações de US$ 870 milhões e importações de US$ 485 milhões. A quarta semana teve apenas três dias úteis, em decorrência do Carnaval. A média diária de exportações foi de US$ 290 milhões, no período, e das importações de US$ 161,7 milhões. Nos dois primeiros meses de 2004 o País já exportou US$ 11,522 bilhões e importou outros US$ 7,952 bilhões. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, concederá uma entrevista coletiva, a partir das 15 horas, para comentar o resultado da balança comercial em fevereiro.