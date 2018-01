Balança tem superávit de US$ 1 bi na segunda semana A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1 bilhão na segunda semana de dezembro, resultado de exportações de US$ 2,917 bilhões e importações de US$ 1,917 bilhão. Com o resultado, a balança acumula no ano US$ 42,508 bilhões, chegando ainda mais perto da meta do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de US$ 44 bilhões. Até esta semana, as exportações somam US$ 128,969 bilhões e as importações US$ 86,461 bilhões. No acumulado do mês, o superávit comercial totaliza US$ 1,434 bilhão. As exportações em dezembro somam US$ 3,733 bilhões e as importações US$ 2,299 bilhões. A média diária das exportações na segunda semana de dezembro foi de US$ 583,4 milhões, enquanto que a média diária das importações ficou em US$ 383,4 milhões. No acumulado de dezembro, com apenas seis dias úteis, a média diária das exportações totaliza US$ 622,2 milhões, o que representa um crescimento de 25,6% em relação à média diária de dezembro de 2005, quando fechou em US$ 495,3 milhões. Na comparação com novembro passado, a média diária de dezembro está 4,9% superior. Pelo lado das importações, a média diária acumulada em dezembro está em US$ 383,1 milhões, um crescimento de 28,4% em relação a dezembro de 2005, quando a média diária foi de US$ 298,4 milhões. Na comparação com novembro de 2006, a média diária deste mês registra uma queda de 11,6%. Em novembro, a média diária das importações fechou em US$ 433,6 milhões. No acumulado do ano, a média diária das exportações totaliza US$ 548,8 milhões, 16,5% maior que no mesmo período de 2005. A média diária das importações no ano totaliza US$ 367,9 milhões, o que corresponde a um valor 25% maior que a média do mesmo período de 2005.