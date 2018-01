Balança tem superávit de US$ 130 milhões na semana A balança comercial brasileira teve um resultado positivo de US$ 130 milhões, na terceira semana de fevereiro. As exportações totalizaram US$ 1,195 bilhão (com média diária de US$ 239 milhões) e as importações, US$ 1,065 bilhão (com média diária de US$ 213 milhões). Com esse resultado, a balança acumula um superávit de US$ 919 milhões no mês e de US$ 2,079 bilhões no ano. Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e serão detalhados à tarde.