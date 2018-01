Balança tem superávit de US$ 145 mi na 1ª semana de fevereiro O saldo da balança comercial na primeira semana de fevereiro (três dias úteis), registrou o menor superávit no ano: US$ 145 milhões. As exportações no período somaram US$ 1,293 bilhão (média diária de US$ 431 milhões) e as importações foram de US$ 1,148 bilhão (média de US$ 382,7 milhões). Com este resultado, o superávit acumulado no ano é de US$ 2,989 bilhões. Em fevereiro de 2005 o resultado foi melhor. Em quatro dias úteis, o superávit foi de US$ 600 milhões. Mas no acumulado do ano, o melhor resultado é o de 2006. As exportações cresceram 14% e as importações, 17%.