Balança tem superávit de US$ 18 milhões na primeira semana de maio A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 18 milhões na primeira semana de maio (01 a 05). Na prática, a semana teve apenas dois dias úteis. As exportações somaram US$ 427 milhões e as importações US$ 409 milhões. A média diária das exportações nessa primeira semana do mês foi de US$ 213,5 milhões, enquanto que a média diária das importações foi de US$ 204,5 milhões. Com o resultado divulgado esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o saldo acumulado da balança no ano subiu para US$ 1,526 bilhão. A partir das 15 horas o Ministério divulgará o resultado detalhado da balança.