Balança tem superávit de US$ 19 milhões na semana curta O saldo da balança comercial na primeira semana de maio foi de US$ 19 milhões, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O valor foi resultado de US$ 250 milhões em exportações e de US$ 231 milhões em importações. A semana é dos dias 1º a 4, ou seja, teve apenas um dia útil, a sexta-feira, dia 12, espremida entre o feriado e o fim de semana. No ano, o acumulado da balança comercial chega a US$ 5,493 bilhões. No mesmo período do ano passado, o saldo acumulado era de US$ 1,542 bilhão.