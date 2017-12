Balança tem superávit de US$ 2,183 bi em janeiro O saldo da balança comercial de janeiro fechou com superávit de US$ 2,183 bilhões, resultado de exportações de US$ 7,444 bilhões (média diária de US$ 354,5 milhões) e importações de US$ 5,261 bilhões (média diária a de US$ 250,5 milhões). Esse número é menor do que o de dezembro último, quando o superávit ficou em US$ 3,510 bilhões. Porém, é maior do que o de janeiro de 2004, de US$ 1,588 bilhão, e ficou acima das estimativas que variavam de US$ 1,5 bilhão a US$ 2,05 bilhões. Na quarta semana do mês, o superávit foi de US$ 872 milhões e na quinta semana (31), de US$ 103 milhões. Na quarta semana, as exportações somaram US$ 1,952 bilhão (média diária US$ 390,4 milhões) e as importações ficaram em US$ 1,080 (média diária de US$ 216 milhões). Na quinta semana foram exportados US$ 355 milhões e importados US$ 252 milhões. Exportação Importações Saldo Janeiro 2004 5.800 4.214 1.586 Fevereiro 5.722 3.740 1.982 Março 7.927 5.325 2.602 Abril 6.590 4.632 1.958 Maio 7.941 4.823 3.118 Junho 9.327 5.517 3.810 Julho 8.992 5.512 3.480 Agosto 9.056 5.623 3.433 Setembro 8.923 5.751 3.172 Outubro 8.843 5.836 3.007 Novembro 8.159 6.082 2.077 Dezembro 9.194 5.684 3.510 Janeiro 2005 7.444 5.261 2.183