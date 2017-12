Balança tem superávit de US$ 2,602 bilhões em março A balança comercial fechou o mês de março com um superávit de US$ 2,602 bilhões, segundo divulgou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em março de 2003, a balança comercial teve um superávit de US$ 1,537 bilhão. Na quinta e última semana do mês - de 29 a 31 de março -, a balança registrou um superávit de US$ 460 milhões, saldo de exportações de US$ 1,093 bilhão e importações de US$ 633 milhões. Ao longo do mês de março, o Brasil exportou US$ 7,927 bilhões para o exterior, com média diária de US$ 344,7 milhões. As importações, por sua vez, somaram ao longo do mês passado US$ 5,325 bilhões, o que representa uma média diária de US$ 231,5 milhões. O saldo da balança no primeiro trimestre de 2004 atingiu US$ 6,170 bilhões, superando os US$ 3,806 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, dará uma entrevista a partir das 15 horas para comentar os números.