Balança tem superávit de US$ 2,822 bi em fevereiro O saldo da balança comercial (exportações menos importações) em fevereiro fechou com um superávit de US$ 2,822 bilhões, resultado 0,77% inferior ao de janeiro, quando o saldo ficou positivo em US$ 2,844 bilhões. As vendas externas somaram US$ 8,750 bilhões, com uma média diária de US$ 486,1 milhões. Ao mesmo passo, as compras atingiram US$ 5,928 bilhão, cerca de US$ 329,3 milhões ao dia. Com este resultado, o saldo acumulado no ano chega a US$ 5,666 bilhões. Em relação a janeiro, a média das exportações em fevereiro aumentou 15,4%, enquanto as importações cresceram 12,7%. Em relação a 2005, a média das exportações cresceu 12,8%. A mesma tendência é verificada no acumulado do ano: as exportações de janeiro e fevereiro de 2006 cresceram 18,6%, enquanto que as importações aumentaram 20,7%. O saldo total, por sua vez, que está em 4,963 bilhões, é 14,1% maior do que o registrado no mesmo período de 2005. Balança comercial nos últimos 12 meses Período Exportações (US$ bilhões) Importações (US$ bilhões) Saldo (US$ bilhões) Janeiro/05 7.444 5.260 2.184 Fevereiro 7.756 4.972 2.784 Março 9.251 5.906 3.345 Abril 9.202 5.332 3.870 Maio 9.818 6.368 3.450 Junho 10.206 6.181 4.025 Julho 11.062 6.057 5.005 Agosto 11.346 7.678 3.668 Setembro 10.634 6.307 4.327 Outubro 9.904 6.218 3.685 Novembro 10.790 6.700 4.090 Dezembro 10.896 6.551 4.345 Janeiro/06 9.271 6.427 2.844 Fevereiro 8.750 5.928 2.822 Na última semana, o superávit foi de US$ 1,217 bilhão, representando o melhor resultado no mês. As exportações e importações, por sua vez, tiveram os maiores resultado do ano. As vendas externas atingiram US$ 2,920 bilhões (média diária de US$ 584 milhões) e, as compras, US$ 1,703 bilhão (média diária de US$ 340,6 milhões). Este texto foi alterado às 13h55, com complementação de informações.