Balança tem superávit de US$ 204 milhões na quarta semana de fevereiro A balança comercial registrou superávit de US$ 204 milhões na quarta semana do mês (de 24 a 28 de fevereiro). O saldo é resultado de exportações de US$ 1,272 bilhão e importações de US$ 1,068 bilhão. No mês, a balança acumula um saldo positivo de US$ 1,123 bilhão, com exportações de US$ 5,001 bilhões e importações de US$ 3,878 bilhões. No acumulado do ano, a balança tem superávit de US$ 2,283 bilhões.