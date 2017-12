Balança tem superávit de US$ 242 milhões na semana A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 242 milhões na terceira semana de abril, resultado de exportações de US$ 1,303 bilhão e importações de US$ 1,061 bilhão. A média diária das exportações foi de US$ 260,6 milhões, e a de importações foi de US$ 212,2 milhões. Com esse resultado, a balança passa a ter um superávit acumulado no mês de US$ 818 milhões; no ano, o superávit acumulado é de US$ 6,988 bilhões. O detalhamento da balança comercial será divulgado pelo Ministério às 15 horas.