Balança tem superávit de US$ 247 milhões na primeira semana de abril A balança comercial registrou um superávit de US$ 247 milhões na primeira semana de abril. De acordo com os dados divulgados esta manhã pelo ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre os dias 1 e 6 deste mês as exportações somaram US$ 1,025 bilhão, com média diária de US$ 256,3 milhões. No mesmo período as importações totalizaram US$ 778 milhões, com média diária de US$ 194,5 milhões. Com o resultado registrado, o saldo acumulado da balança comercial brasileira no ano passou para US$ 4,010 bilhões. A partir das 15 horas, o ministério do Desenvolvimento divulgará o detalhamento do comportamento da balança na primeira semana do mês.