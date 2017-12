Balança tem superávit de US$ 250 milhões na terceira semana A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 250 milhões na terceira semana de julho (14 a 20). De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre os dias 14 e 20 de julho as exportações somaram US$ 1,262 bilhão e as importações US$ 1,012 bilhão. Com o resultado apurado na semana passada, a balança acumula um superávit de US$ 977 milhões em julho. No ano, o saldo acumulado até agora é de US$ 11,375 bilhões. A partir das 15h, o Ministério do Desenvolvimento divulgará o detalhamento do comportamento da balança na terceira semana de julho.