Balança tem superávit de US$ 266 milhões na 2ª semana A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 266 milhões na segunda semana de janeiro. As exportações feitas entre os dias 6 e 12 deste mês somaram US$ 1,120 bilhão, com média diária de US$ 224 milhões. As importações, por sua vez, totalizaram US$ 854 milhões neste mesmo período, com média diária de US$ 170,8 milhões. No mês, a balança comercial acumula um superávit de US$ 313 milhões, com exportações de US$ 1,409 bilhão e importações de US$ 1,096 bilhão. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A balança comercial brasileira atingiu nos doze primeiros dias de janeiro, quase o dobro do superávit registrado em todo o mês de janeiro de 2002. Segundo boletim divulgado pelo Ministério, o saldo comercial até a segunda semana do mês foi de US$ 313 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 1,409 bilhão e importações de US$ 1,090 bilhão. Em janeiro de 2002, o superávit registrado foi de US$ 171 milhões. A média diária das exportações nas duas primeiras semanas de janeiro deste ano, de US$ 201,3 milhões, é 11,5% maior que a média diária atingida em janeiro do ano passado, de US$ 180,5 milhões. Em janeiro de 2003, todas as categorias de produtos apresentaram crescimento. As vendas externas de produtos básicos subiram 46,3% na comparação com a média diária de janeiro de 2002, principalmente graças a petróleo em bruto, carne suína e de frango, farelo de soja, café em grão e minério de ferro. Os semimanufaturados tiveram incremento de 45,1%, puxados pelas vendas de óleo de soja em bruto, açúcar em bruto, alumínio em bruto, semimanufaturados de ferro e aço, couros e peles. Já as exportações de manufaturados apresentaram um crescimento de apenas 3,8% com as vendas de óleos combustíveis, tubos de ferro fundido, laminados planos de ferro e aço, suco de laranja e açúcar refinado. Importações As importações brasileiras começaram o ano com uma retração de 9,4% em relação a janeiro de 2002. A média diária registrada até hoje foi de US$ 156 milhões ante US$ 172,8 milhões em janeiro do ano passado. Segundo o boletim do Ministério do Desenvolvimento, reduziram-se os gastos com equipamentos mecânicos (31,4%), instrumentos de ótica, precisão e médico (28,8%), siderúrgicos (27,4%), aparelhos elétricos e eletrônicos (15,6%), químicos orgânicos e inorgânicos (12,9%) e plásticos e obras (11,1%). Nas duas semanas de janeiro, as importações somam US$ 1,096 bilhão, dos quais US$ 242 milhões foram registrados na primeira semana, que compreende o período de 1º a 5 de janeiro e, portanto, com apenas dois dias úteis. Os outros US$ 854 milhões foram registrados na segunda semana do mês, de 6 a 12 de janeiro.