Balança tem superávit de US$ 271 milhões na 1ª semana de julho O saldo da balança comercial na primeira semana de julho (dias 1º a 4) foi de US$ 271 milhões, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações no período foram de US$ 699milhões (média diária de US$ 349,5 milhões) e as importações foram de US$ 428 milhões (média diária de US$ 214 milhões). O saldo acumulado no ano é de US$ 15,320 bilhões. Na pesquisa semana do Banco Central (BC) divulgada hoje, as previsões de mercado apontaram para uma elevação das estimativas de superávit da balança comercial neste ano de US$ 27,51 bilhões para US$ 28 bilhões. Para 2005, as projeções aumentaram de US$ 23,60 bilhões para US$ 23,95 bilhões. Veja mais informações no link abaixo.