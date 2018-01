Balança tem superávit de US$ 291 milhões na semana A balança comercial fechou a segunda semana de agosto com superávit de US$ 291 milhões, segundo informou esta manhã o Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse número é resultado de exportações de US$ 1,079 bilhão e importações de US$ 788 milhões. A média diária de exportações foi de US$ 215,7 milhões na segunda semana de agosto, enquanto a média de importações ficou em US$ 157,6 milhões. O saldo acumulado no mês é positivo em US$ 567 milhões, resultado de exportações de US$ 1,487 bilhão e importações de US$ 920 milhões. De janeiro até a segunda semana de agosto, a balança comercial soma um superávit de US$ 13,021 bilhões. O País exportou nesse período US$ 40,593 bilhões e importou US$ 27,572 bilhões. Em relação ao mesmo período do ano passado, as exportações estão 24,2% maiores e as importações, 2,7% menores. De janeiro até a segunda semana de agosto do ano passado, o superávit na balança era de US$ 4,426 bilhões.