Balança tem superávit de US$ 296 mi na 1ª semana de dezembro A balança comercial registrou um superávit de US$ 296 milhões na primeira semana de dezembro. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foram exportados US$ 1,260 bilhão entre os dias 1 e 8 deste mês, com média diária de US$ 252 milhões. No mesmo período, as importações somaram US$ 964 milhões, com média diária de US$ 192,8 milhões. Com o resultado registrado na primeira semana deste mês, o saldo acumulado no ano atingiu US$ 11,616 bilhões. No acumulado nos últimos 12 meses a balança comercial registra um superávit de US$ 12,469 bilhões. Ainda hojem o Ministério divulgará o detalhamento do comportamento da balança comercial brasileira nestes primeiros oito dias de dezembro.