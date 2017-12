Balança tem superávit de US$ 298 milhões na 2ª semana do ano A balança comercial do País na segunda semana deste mês teve superávit de US$ 298 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 1,267 bilhão e importações de US$ 969 milhões, segundo informou esta manhã o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com isso, o superávit acumulado no mês é de US$ 333 milhões, com exportações de US$ 1,405 bilhão e importações de US$ 1,072 bilhão. A média diária das exportações da segunda semana foi de US$ 253,4 milhões, elevando a média do mês para US$ 234,2 milhões, o que representa um crescimento de 7,2% em relação à média diária de janeiro de 2003 e uma redução de 23,7% em relação à de dezembro último. Nas importações, a média diária na segunda semana foi de US$ 193,8 milhões, elevando a média do mês para US$ 178,7 milhões, valor 7,7% maior que a média diária de janeiro do ano passado e 1,5% menor que a de dezemnbro de 2003.