Balança tem superávit de US$ 3 bilhões em outubro O saldo da balança comercial do mês de outubro fechou com um superávit de US$ 3,007 bilhões. De acordo com dados divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações somaram no mês US$ 8,843 bilhões (média diária de 442,2 milhões) e as importações, US$ 5,836 bilhões (média diária de US$ 291,8 milhões). No ano, o acumulado é de US$ 28,121 bilhões. A quinta semana de outubro fechou com um superávit de US$ 652 milhões, sendo US$ 2,188 bilhão em exportações (média diária de US$ 437,6 milhões) e importações de US$ 1,536 bilhão (média diária de US$ 307,2 milhões). O detalhamento desse resultado será às 15 horas em entrevista de um técnico da Secretaria do Comércio Exterior, no Ministério.