Balança tem superávit de US$ 304 mi na 3ª semana de outubro A balança comercial brasileira fechou a terceira semana de outubro com um superávit de US$ 304 milhões. De acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre os dias 11 e 17 do mês, as exportações feitas pelo País somaram US$ 1,590 bilhão, com média diária de US$ 397,5 milhões. No mesmo período, as importações totalizaram US$ 1,286 bilhão, com média diária de US$ 321,5 milhões. A terceira semana de outubro teve quatro dias úteis. O saldo comercial acumulado em outubro atingiu US$ 1,705 bilhão. No ano, as exportações feitas superaram as importações em US$ 26,826 bilhões. Do início do ano até agora, já foram exportados um total de US$ 74,928 bilhões, com média diária de US$ 376,5 milhões. As importações, por sua vez, somaram no período US$ 48,102 bilhões, o que gerou uma média diária de US$ 241,7 milhões. Desempenho da balança comercial em outubro (US$ milhões) 1ª semana 2ª semana 3ª semana Exportações 577 2.483 1.590 Importações 268 1.391 1.286 Média diária das exportações 577,0 496,6 397,5 Média diária das Importações 268,0 278,2 321,5 Saldo semanal 309 1.092 304