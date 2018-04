Balança tem superávit de US$ 310 milhões na 4ª semana de abril O saldo da balança comercial na quarta semana de abril foi o melhor resultado do mês: um superávit de US$ 310 milhões, com exportações de US$ 1,226 bilhão e importações de US$ 916 milhões. No mês, o saldo acumulado subiu para 447 milhões e no ano passou para US$ 1,475 bilhão. A média das exportações por dia útil foi de US$ 245,2 milhões e a média das importações ficou em US$ 183,2 milhões. A exportação de produtos básicos foi o principal fator que contribuiu para a obtenção de superávit comercial de US$ 310 milhões na quarta semana de abril. De acordo com dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as vendas de produtos básicos, principalmente soja em grão, farelo de soja, petróleo em bruto, fumo em folhas, carne de frango e bovina, aumentaram 45% na quarta semana em relação à terceira semana. Também tiveram bom desempenho as exportações de semimanufaturados (semimanufaturado de ferro ou aço, celulose, ouro não-monetário, ferro fundido bruto e ferro "spiegel"), que aumentaram 23%, e as de manufaturados, que tiveram um crescimento de 12,3%. Esse crescimento ocorreu por conta da venda de aviões, automóveis de passageiros, aparelhos ransmissores ou receptores, motores para veículos, móveis, bombas e compressores, veículos de carga, papel e cartão e máquinas e aparelhos para terraplenagem. De acordo com os dados do Ministério, a média das exportações da 4ª semana chegou a US$ 245,2 milhões, o que representou uma elevação de 21,5% em relação à média de US$ 201,8 milhões no acumulado até a 3ª semana. Do lado das importações, houve queda de 4,9% em relação à terceira semana. Conforme os dados divulgados, houve no período uma redução dos gastos com a aquisição de equipamentos mecânicos, eletroeletrônicos, químicos orgânicos e inorgânicos, veículos automóveis e partes, farmacêuticos e adubos e fertilizantes.