Balança tem superávit de US$ 313 milhões na semana A balança comercial apresentou saldo positivo de US$ 313 milhões na primeira semana de fevereiro, com exportações de US$ 1,419 bilhão e importações de US$ 1,106 bilhões, segundo informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O resultado elevou o saldo do ano para US$ 1,901 bilhão, com exportações acumuladas em US$ 7,219 bilhões e importações de US$ 5,318 bilhões. Pelo critério de média diária, as exportações de fevereiro (US$ 283,8 milhões) ficaram 13,5% acima das do mesmo mês de 2003, (US$ 250,1 milhões) e 2,8% superiores às de janeiro último (US$ 276,2 milhões). Nas importações (US$ 221,2 milhões) ainda pela média diária, as operações de fevereiro superaram em 13,8% o resultado de fevereiro de 2003 (US$ 194,3 milhões) e superaram em 10,3% as de janeiro (US$ 200,6 milhões).