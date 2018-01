Balança tem superávit de US$ 338 milhões na semana A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 338 milhões na primeira semana de fevereiro. Esse saldo positivo é resultado de exportações de US$ 1,306 bilhão e importações de US$ 968 milhões. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a média diária de exportações na semana foi de US$ 261,2 milhões e de importações, US$ 193,6 milhões. Com esse resultado, a balança comercial já acumula um saldo positivo de US$ 1,498 bilhão. O detalhamento da balança na primeira semana de fevereiro será divulgado pelo Ministério a partir das 15 horas.