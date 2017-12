Balança tem superávit de US$ 346 milhões na semana A balança comercial brasileira abriu o mês de julho com um superávit de US$ 346 milhões na primeira semana, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Foram exportados na primeira semana do mês US$ 1,139 bilhão e importados US$ 793 milhões. No acumulado no ano a balança comercial registra um superávit de US$ 10,744 bilhões.