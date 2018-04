Balança tem superávit de US$ 356 milhões A balança comercial do País registrou, na segunda semana de agosto, superávit de US$ 356 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 1,169 bilhão e importações de US$ 813 milhões. Com esse resultado, a balança já acumula, neste mês, um saldo positivo de US$ 637 milhões e, no ano, de US$ 4,440 milhões. A média diária das exportações em agosto (US$ 264,9 milhões) vem registrando um crescimento de 6,4% em relação à média de agosto de 2001 (US$ 249,0 milhões). Segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a melhora no resultado se deve à ampliação das vendas nas três categorias de produtos. As exportações de semimanufaturados cresceram 24% em função da venda de celulose, alumínio em bruto, ferro-ligas, óleo de soja em bruto e couros e peles. Os básicos subiram 20,2%, crescimento provocado pelo aumento das vendas de minério de ferro, carne suína, petróleo em bruto, fumo em folhas, farelo de soja e carne de frango, e os manufaturados cresceram 1,8%, principalmente pela melhora no desempenho das exportações de fio-máquina, tratores, óleos combustíveis, suco de laranja, motores para veículos, madeira compensada, móveis, chassis com motor e laminados planos de ferro ou aço. Em relação a julho deste ano, houve uma queda de 2,1% na média diária até a segunda semana (de US$ 270,6 milhões para US$ 264,9 milhões), em razão da redução das vendas de básicos (7,4%) e manufaturados (2,2%). No entanto, os semimanufaturados registraram crescimento de 10,6%. Em comparação à média das exportações na primeira semana de agosto houve uma queda de 31,7% - US$ 233,8 milhões na segunda semana ante US$ 342,5 milhões na primeira. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, o resultado foi afetado pela redução das vendas de produtos semimanufaturados (55,9%), básicos (42,8%) e manufaturados (8,5%). Contudo, na primeira semana de agosto houve apenas dois dias úteis (1º e 2 de agosto). Na segunda semana, a balança comercial apresentou superávit de US$ 356 milhões. As exportações totalizaram US$ 1,169 bilhão e as importações US$ 813 milhões. Nas duas primeiras semanas do mês, as exportações acumulam US$ 1,854 bilhão e as importações, US$ 1,217 bilhão, com superávit de US$ 637 milhões. No acumulado do ano, as vendas externas totalizam US$ 33,129 bilhões e as compras, US$ 28,689 bilhões. O saldo positivo de 2002 está acumulado em US$ 4,440 bilhões. Importações Os dados da balança comercial referentes à segunda semana de agosto confirmam a tendência de queda das importações, neste ano. A média diária de agosto (até o dia 9) foi de US$ 173,9 milhões, 21,6% abaixo da média registrada até a segunda semana de agosto de 2001 (US$ 221,7 milhões). A média diária também caiu 20,4% ante igual período comparativo de julho de 2002 (US$ 218,5 milhões). Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no comparativo com agosto de 2001 reduziram-se os gastos com combustíveis e lubrificantes (50,7%); equipamentos elétricos e eletrônicos (35,9%); veículos automóveis e partes (33,6%); químicos orgânicos e inorgânicos (22,4%) e equipamentos mecânicos (13,6%). Em relação ao último mês, a retração nas importações aconteceu em relação a esses mesmos produtos: combustíveis e lubrificantes (47%); equipamentos elétricos e eletrônicos (40,7%); veículos automóveis e partes (20,6%); equipamentos mecânicos (16,5%) e plásticos e obras (11%). A média diária das importações na segunda semana do mês (de 5 a 9 de agosto) ainda registrou queda de 19,5% em relação à primeira semana de agosto (dias 1º e 2), principalmente por menores gastos com equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos, químicos orgânicos e inorgânicos, farmacêuticos, cereais e produtos de moagem e siderúrgicos.