Balança tem superávit de US$ 366 milhões na semana O comportamento ainda tímido dos mercados financeiros em relação ao Brasil, não se justifica diante do resultado da balança comercial de dezembro, na opinião do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral. De janeiro à segunda semana de dezembro, a balança comercial atingiu superávit de US$ 11,982 bilhões. Na segunda semana do mês, o saldo ficou positivo em US$ 366 milhões, o que levou o resultado do mês a US$ 662 milhões. ?Isso (o resultado da balança) é extremamente importante para o País no momento que sabemos que há uma retração da disponibilidade de recursos para o desenvolvimento?, afirmou. Para ele, o saldo na balança próximo de US$ 12 bilhões ?traz uma redução significativa da percepção de risco da economia?. O ministro acredita que o Brasil conseguiu remover a vulnerabilidade do balanço de pagamento, reduzindo o déficit em conta corrente de 5% do PIB para cerca de 2%. Segundo ele, esse fato comprovaria que não cabe a desconfiança do mercado em relação ao País. Amaral acredita que o resultado aumenta as possibilidades de manobras para a economia em 2003 e dá argumento adicional e forte para a normalização dos fluxos financeiros. Ele lembrou que no início do ano a estimativa era de um superávit de US$ 5 bilhões. Desde julho o governo vem aumentando esta estimativa em US$ 1 bilhão a cada mês. ?Faço votos que o próximo governo possa continuar aumentando em US$ 1 bilhão a estimativa de saldo comercial por mês?, disse. Amaral atribuiu parte deste resultado à conquista de novos mercados. Na sua opinião, os novos mercados têm um potencial grande de crescimento e devem ser considerados prioritários em qualquer política externa. ?Os mercados dos Estados Unidos e União Européia são enormes e fundamentais mas são os novos mercados onde há possibilidade de crescimento mais rápido?, afirmou. De acordo com os dados divulgados hoje, foram exportados US$ 1,253 bilhão entre os dias 9 e 15 de dezembro, com uma média diária de US$ 250,6 milhões, e importados outros US$ 887 milhões, com média diária de US$ 177,4 milhões. Os dados do Ministério mostram ainda que no acumulado nos últimos 12 meses, o saldo comercial é positivo em US$ 12,710 bilhões. As exportações apresentaram crescimento de 2,8% no ano (até a segunda semana de dezembro) na comparação com o mesmo período de 2001. No acumulado do ano, as vendas externas somam US$ 57,632 bilhões. Na comparação com a média diária de dezembro de 2001 (US$ 217,3 milhões), a média nas duas primeiras semanas ( US$ 251,3 milhões) registrou crescimento de 15,6%. Todas as categorias de produtos apresentaram incremento. As vendas externas de básicos subiram 32,4% ante dezembro do ano passado principalmente por causa da soja em grão, petróleo bruto, café em grão, minério de ferro, farelo de soja, carne bovina e suína. Os manufaturados cresceram 10,5% puxados por automóveis de passageiros, motores para veículos, açúcar refinado, autopeças, suco de laranja, produtos laminados de ferro ou aço, gasolina e bombas e compressores. As exportações de semimanufaturados subiram 6,6% em razão das vendas de alumínio em bruto, açúcar em bruto, couros e peles e ferro-ligas. As importações registram uma queda de 15,6% no acumulado do ano na comparação com o mesmo período de 2001. No entanto, no mês, a média diária das importações apresenta índice positivo ante dezembro do ano passado. Este é o primeiro mês no ano em que as importações estão maiores na comparação com o mesmo período de 2001. No comparativo com dezembro do ano passado, aumentaram os gastos com combustíveis e lubrificantes (76,1%), borracha e obras (20,9%), plásticos e obras (19,2%), químicos orgânicos e inorgânicos (12,2%) e cereais e produtos de moagem (8,4%).