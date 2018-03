Balança tem superávit de US$ 376 mi na 1ª semana do ano O saldo da balança comercial da primeira semana de janeiro foi de US$ 376 milhões, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O saldo foi resultado de US$ 1,798 bilhão em exportações, (média diária de US$ 359,6 milhões) e de US$ 1,422 em importações (média de US$ 284,4 milhões, na semana)