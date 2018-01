Balança tem superávit de US$ 380 milhões na quarta semana do mês O saldo da balança comercial da quarta semana de janeiro registrou um superávit de US$ 380 milhões, com exportações de US$ 1,180 bilhão (média diária de US$ 236 milhões) e importações de US$ 800 milhões (média diária de US$ 160 milhões). No mês, a balança acumula um superávit de US$ 888 milhões. As exportações em janeiro, até a quarta semana, somam US$ 3,707 bilhões, com média diária de US$ 218,1 milhões, e as importações totalizam no mesmo período US$ 2,819 bilhões, com média diária de US$ 165,8 milhões. A partir das 15 horas, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior dará um detalhamento deste quarto resultado da balança no mês.