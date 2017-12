Balança tem superávit de US$ 381 milhões na semana A balança comercial brasileira registrou um superávit comercial de US$ 381 milhões entre os dias 7 e 13 de julho. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foram exportados no período US$ 1,270 bilhão e importados outros US$ 889 milhões. Com o resultado apurado, o saldo comercial acumulado em julho subiu para US$ 727 milhões. No ano, a balança acumula até agora US$ 11,125 bilhões.