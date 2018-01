Balança tem superávit de US$ 4,090 bilhões em novembro O saldo da balança comercial em novembro fechou com um superávit de US$ 4,090 bilhões, resultado de US$ 10,790 bilhões em exportações (média diária de US$ 539,5 milhões) e de US$ 6,700 bilhões em importações (média diária de US$ 335 milhões).O saldo acumulado no ano é de US$ 40,433 bilhões. Na última semana de novembro (três dias úteis), o saldo da balança foi de US$ 413 milhões, com importações de US$ 1,369 bilhão (média diária de 456,3 milhões) e importações de US$ 956 milhões (média diária de US$ 318,7 milhões). No acumulado do ano, as exportações cresceram 23,1%, em relação ao mesmo período do ano passado. As importações cresceram 17,2%.