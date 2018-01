Balança tem superávit de US$ 400 mi na 1ª semana de março A balança comercial teve saldo positivo de US$ 400 milhões na primeira semana do mês, devido a exportações de US$ 1,633 bilhão e importações de US$ 1,233 bilhão, segundo divulgou esta manhã o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com isso, o saldo acumulado no ano chegou a US$ 3,970 bilhões, com exportações de US$ 13,155 bilhões e importações de US$ 9,185 bilhões. A média diária exportada na primeira semana, de US$ 326,6 milhões, está superior à média acumulada no ano, de US$ 299 milhões. Do lado das importações acontece o mesmo. A média da primeira semana de março, de US$ 246,5 milhões, também é superior à média do acumulado do ano, de US$ 208,7 milhões. A média diária exportada da primeira semana de março é também 18,4% maior do que a média diária de março de 2003, de US$ 275,7 milhões, e é 2,7% superior à de fevereiro deste ano, de US$ 317,9 milhões. A média de importações da primeira semana de março está 26,5% acima da média diária de março de 2003, de US$ 194,8 milhões e também 18,7% acima da de fevereiro deste ano, de US$ 207,8 milhões.