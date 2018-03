Balança tem superávit de US$ 415 mi na 1ª semana de outubro

Depois de duas semanas consecutivas com saldo negativo, a balança comercial brasileira voltou a registrar superávit e fechou a primeira semana de outubro (1º a 4) com saldo positivo de US$ 415 milhões. De acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira, 5, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), as exportações somaram US$ 1,427 bilhão (média diária de US$ 713,5 milhões) no período e as importações, US$ 1,012 bilhão (média diária de US$ 506 milhões).

Pelo critério da média diária, o valor exportado na primeira semana de outubro ainda é 15,2% inferior à média verificada no mesmo mês do ano passado (US$ 841,5 milhões) e 8,1% superior ao desempenho médio de setembro deste ano (US$ 660,2 milhões).

A média diária importada nos primeiros dias de outubro ficou 35,2% inferior à média registrada em outubro de 2008 (US$ 781 milhões) e 15,2% menor que a média de setembro (US$ 596,9 milhões).