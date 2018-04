Balança tem superávit de US$ 43 mi em abril A queda das importações assegurou o superávit de US$ 43 milhões da balança comercial brasileira na primeira semana de abril. As importações na período registraram, pela média diária, uma retração de 23,6% em relação à média de abril do ano passado. A média diária das importações na primeira semana de abril, de US$ 176,2 milhões, também é inferior em 3,9% ao valor registrado no mês de março deste ano. Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em relação a abril do ano passado caíram principalmente os gastos com as importações de produtos eletroeletrônicos (46,1%), siderúrgicos (31,8%), farmacêuticos (31,1%), automóveis e autopeças (30,4%), instrumentos de ótica e precisão (25,8%) e combustíveis e lubrificantes (16,9%).